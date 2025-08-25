Especialistas de IMSS Querétaro retiran tumor ovárico de 22 kilos en paciente 

Tumor de 23 kilos, es retirado con éxito Mujer derechohabiente del IMSS, presentó un tumor de más de 22 kilos, mismo que fue retirado con éxito por especialistas del Seguro Social en Querétaro

Una paciente de 37 años, vio limitada su vida, al presentar un tumor de más de 22 kilos, lo que obligó a especialistas del IMSS a someterla a una intervención quirúrgica, la cual se realizó exitosamente.

Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 2 El Marqués del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro retiraron con éxito un tumor de 22 kilos 800 gramos dependiente de ovario a la derechohabiente, quien se presentó a principios de este año a atención médica.

Al acudir a una cita en el servicio de Oncología Quirúrgica, por medio de una tomografía se determinó la presencia del tumor y la viabilidad de hacer su resección, por lo que inició el protocolo médico para el procedimiento.

El doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2 El Marqués, explicó que la cirugía se pudo hacer sin ningún problema, “quitamos todo el tumor, fue dependiente del ovario derecho y ya no la dejaba hacer su vida normal”.

Tras una cirugía de dos horas, los resultados de patología determinaron que el tumor era benigno y con esto la paciente logró conservar el útero y el ovario izquierdo, podrá continuar con su vida de forma normal y sin complicaciones.

La señora Esther “N” enfatizó que el trato que recibió en el Seguro Social, el cual calificó de amable y muy rápido, por lo que hizo un llamado a la población a “revisarse y no dejar que pase el tiempo, porque al final de cuentas no sabemos qué podamos tener”.

El IMSS en Querétaro tiene un registro de 13 casos de cáncer de ovario durante 2024, la mayoría en mujeres entre 25 y 65 años; en lo que va del año se tiene un registro de tres casos.

Aunque el padecimiento en la mayoría de los pacientes es asintomático, también se puede presentar dolor abdominal, hinchazón, sensación de pesadez.

Por lo anterior, el Seguro Social recomienda a las derechohabientes acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a fin de que el médico realice una valoración adecuada, ser derivada con un especialista, y de esta forma brindar una atención oportuna que evite complicaciones que pongan en riesgo su vida.