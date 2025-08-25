Lista de útiles para educación básica se ubica entre 203.87 y 598.82 pesos: Profeco

Compra de útiles escolares (Mario Jasso)

A una semana del inicio del ciclo escolar 2025-2026, Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer los precios en los que se ubican las listas de útiles escolares básicos para primaria y secundaria.

Durante la conferencia mañanera, el procurador informó que para primer y segundo grado de primaria el costo de la lista va de los 203.87 a los 418.80 pesos; ya que en tercer grado se agrega pluma y regla a la lista los precios aumentan de 223.68 a 454.81 pesos.

De cuarto a sexto de primaria se añade el juego de geometría, por lo que el rango se ubica entre 237.68 y 493.82 pesos; en el caso de los tres grados de secundaria el precio mínimo total fue de $295.04 pesos y el máximo de $598.82 pesos.

El titular de la dependencia señaló que estos precios fueron obtenidos del monitoreo realizado el pasado 16 de junio a los precios de 689 productos escolares, mismos que podrían variar dependiendo del establecimiento y la ciudad.

Monitoreo de la canasta básica

Sobre el monitoreo de precios realizado en la semana del 11 al 15 de agosto a los precios de los 24 productos de la canasta básica, recordó que su precio no debe pasar los $910.

Informó que los precios más bajos se encontraron en Chedraui de Apizaco, Tlaxcala, con la canasta básica ubicada en de $776.30 pesos. El precio más alto fue de $990.25 pesos, en Súper Aki Extra, en Mérida, Yucatán

La Profeco monitoreo tres ciudades para verificar que el precio de la canasta se mantuviera por debajo de $910 pesos; en Tultitlán, Estado de México, se registró el precio más bajo de $839.90 pesos en Mercado Soriana López Portillo, y el precio más caro, de $909.30 pesos, en Bodega Aurrera Fuentes Del Valle.

En Zapopan, Jalisco, se detectó el precio más bajo de $822.20 pesos en Walmart Vallarta; mientras que el precio más caro fue de $839.20 pesos, en Chedraui Acueducto. Aguascalientes, Aguascalientes, tuvo el precio más bajo en Chedraui, de $783.70 pesos, y el precio más caro, de $861.10 pesos, en Walmart Plaza Galerías.