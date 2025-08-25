Mexicana inaugura rutas a Tulum, Campeche y Chetumal con aviones Embraer E195-E2

Arco de agua para el primer vuelo de un avión EMBRAER E-195 de Mexicana con destino a Tulum, en el AIFA (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Mexicana — A partir de este lunes la aerolínea del Gobierno Mexicana marcó un nuevo capítulo en su nueva etapa al inaugurar las rutas a Tulum, Campeche y Chetumal con uno de los nuevos aviones de origen brasileño Embraer E195-E2, el más grande de la familia E-Jet E2.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue la sede desde donde se puso en marcha la operación de estas tres nuevas rutas.

“Mexicana realizó hoy su primer vuelo comercial con el Embraer E195-E2, matrícula XA-MXA, despegando desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum”, destacó la empresa en un comunicado, donde expresó que esto marca un hito en la nueva historia de la aerolínea.

El avión XA-MXA con capacidad para 132 pasajeros y que partió con destino a Tulum destaca por su eficiencia en el consumo de combustible y por generar menores emisiones de carbono, además de incorporar un diseño de cabina orientado a maximizar el confort de los usuarios.

La aeronave conectará destinos estratégicos del sureste mexicano, entre los que se encuentran Tulum, Campeche y Chetumal.

Funcionarios del Gobierno Federal, durante el Primer vuelo de un avión EMBRAER E-195 de Mexicana, en el AIFA (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

NUEVA VISIÓN

Por su parte, Leobardo Ávila Bojórquez, Director General de Mexicana, destacó la relevancia de la innovación de la empresa y su visión hacia el futuro.

“Este primer vuelo comercial con el E195-E2 refleja la visión de Mexicana de incorporar tecnología de vanguardia al servicio de la aviación mexicana. Nuestra flota inicia un proceso de transformación que nos permitirá ofrecer operaciones más eficientes y sostenibles, con estándares internacionales que fortalecen la competitividad del país en el sector aéreo”, indicó.

Mexicana planea operar una flota de 20 aeronaves E2. El acuerdo con Embraer es por 10 E190-E2 y 10 E195-E2. Se espera que dos aeronaves más lleguen antes de que termine 2025. Esto le permitirá a la compañía devolver los Boeing 737-800 NG que actualmente están en servicio a la Fuerza Aérea Mexicana.

“El cielo de México se prepara para recibir al tercer integrante de nuestra familia E2. Más que un avión, es el símbolo de nuestro compromiso por ofrecerte tecnología, confort y una experiencia de vuelo única”, compartió la empresa en su cuenta de la red social X.

La Crónica de Hoy/2025