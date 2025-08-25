Monzón y ondas tropicales desatan lluvias torrenciales en 8 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes, debido al monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y el paso de las ondas tropicales 25 y 26, se pronostican lluvias intensas en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones de distintas intensidades en más de 20 estados.
Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que podrían reducir la visibilidad en carreteras, incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves o inundaciones.
Al mismo tiempo, continuará el ambiente cálido a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California, y alcanzar entre 40 y 45 °C en Sonora y Baja California Sur. La tormenta tropical Juliette, al sur de la península de Baja California, generará oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.
Lluvias
- Intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste)
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo
Viento
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca (istmo), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Altas temperaturas
- Más de 45 °C: Baja California (noreste)
- 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Recomendaciones:
El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, evitando cruzar zonas inundadas y no permanecer en exteriores durante tormentas eléctricas.