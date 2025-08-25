Perfilan a la panista Kenia López para presidir Mesa Directiva de Diputados

CDMX — Para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en San Lázaro perfilan a la panista Kenia López Rabadán, incluso con el visto bueno de Ricardo Monreal, líder de los legisladores de Morena.

López Rabadán será presentada como una propuesta firme durante la plenaria del PAN que se realizará el próximo sábado en Guadalajara, Jalisco.

La exsenadora fungió en diversos momentos como presidenta en funciones de la Mesa Directiva en sustitución del morenista Sergio Gutiérrez Luna durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Hace más de dos semanas, Kenia López fue invitada por Ricardo Monreal a sus eventos que organiza con jóvenes, denominados Jóvenes por la Transformación y que se llevan a cabo los sábados en San Lázaro, donde la panista participó como ponente y hasta ahora ha sido la única legisladora de ese partido con la que Monreal ha tenido esa deferencia.