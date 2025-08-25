Primer encuentro INE-Segob para reforma electoral, este martes

Este martes, al filo de las 10 de la mañana, la Secretaría de Gobernación recibirá a consejeros del Instituto Nacional Electoral para revisar, por vez primera, la reforma electoral a la que ha convocado la Presidenta Sheinbaum.

Fuente de Crónica indicaron a nuestro diario que en la reunión de alto nivel estaría la secretaria Rosa Icela Rodríguez, el comisionado Pablo Gómez y los consejeros nacionales electorales.

Lo que hasta ahora se ha sabido estraoficialmente es que entre los planteamientos que los morenistas impulsan está la compactación del INE, actualmente plagado de responsabilidades que van del monitoreo de campañas partidistas hasta la emisión de la credencial electoral, así como la reducción de los costos de la democracia.

En esto último se estarían combinando medidas populistas como la reducción del número de legisladores, hasta otras más de fondo como la eliminación de órganos electorales locales para centralizar la ejecución de votaciones.

La designación de los integrantes del Consejo General del INE también se ha puesto sobre la mesa y ronda la idea de elegirlos mediante voto popular.