Se empequeñece aún más el PRI en el Senado; renuncia otro legislador y cae a la cuarta fuerza

Senador Néstor Camarillo anuncia su renuncia al PRI

La bancada del PRI en el Senado cada vez se hace más pequeña pues ahora renunció a su militancia el poblano Néstor Camarillo y adelantó que emprenderá una nueva etapa política bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana” con lo deja al tricolor con solo 13 legisladores.

Con ello, el PRI pasa a ser la cuarta fuerza en el Senado, pues ahora será el PVEM con sus 14 senadores quien ocupe la tercera posición en la Cámara Alta.

El PRI llegó a esta Legislatura con 16 senadores, pero el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno expulsó de sus filas a Manlio Fabio Beltrones con lo cual se quedaron con 15 senadores.

Pero pocos meses después, Cynthia López Castro, de la Ciudad de México, alegó diferencias insalvables con Alejandro Moreno y renunció al partido y esta bancada para sumarse a Morena y dejarlos con 14 integrantes.

Sin embargo este lunes 24 de agosto, el poblano Néstor Camarillo también deja esta bancada y lo deja con solo 13 integrantes.

La Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores, donde Morena cuenta con 68 senadores, PAN con 21 senadores, PVEM con 14, PRI con 13, PT con 6, MC con 5 y un independiente que es Manlio Fabio Beltrones que pidió licencia al cargo.

En un video que subió a sus redes sociales, Camarillo anunció este lunes su renuncia a la militancia del PRI tras cinco años al frente de la dirigencia estatal en Puebla, y adelantó que emprenderá una nueva etapa política bajo lo que llamó una “verdadera agenda ciudadana”.

Sostuvo que su determinación es “personal, libre y congruente”, y aclaró que no significa un cambio de causa, sino un paso hacia la consolidación de una oposición “responsable e inteligente” en Puebla y en el país.

“No cambio de causa, ni de objetivo, ni mucho menos de meta. Mi causa es y siempre será Puebla. Mi objetivo seguirá siendo servir a las y los poblanos. (…) Estoy listo para seguir adelante, con fortaleza y con mucha valentía”, puntualizó.

El legislador agradeció a mujeres, hombres y jóvenes que lo acompañaron en su trayectoria dentro del tricolor y reconoció su apoyo en momentos difíciles.

“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los signos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer.

“Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera Agenda Ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente. Pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita a Puebla y que necesita a México”, sostuvo.