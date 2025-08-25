Sheinbaum desmiente acusaciones de Lilly Téllez

La presidenta Claudia Sheinbaum negó las declaraciones hechas por la senadora panista Lilly Téllez, quien en entrevista con la cadena Fox News aseguró que la mandataria la había amenazado con una persecución política, sacarla del Senado y encarcelarla.

Claudia Sheinbaum niega colaboración s con la DEA (Presidencia de México/EFE)

“Es falso que busquemos desaforarla o encarcelarla. No es nuestra intención presentar ninguna denuncia ni mucho menos, pero sí es importante que el pueblo sepa quién es quién”, respondió Sheinbaum.

“No les resultó ni en la campaña eso del narcogobierno” señaló la presidenta asegurando que sus acusaciones no tienen fundamentos.

¿Qué originó la controversia?

Lilly Téllez ha ganado notoriedad por sus constantes intervenciones contra el gobierno, desde el uso de un megáfono en el Senado para extender su tiempo de participación, hasta acusaciones directas contra la administración actual.

En su más reciente entrevista con Fox News, la legisladora aseguró que Estados Unidos es “absolutamente bienvenido” para ayudar en la lucha contra los cárteles en México, lo que, según ella, representa “el sentir de la mayoría de los mexicanos”.

Estas declaraciones surgieron tras el señalamiento contra Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad durante la gestión de Adán Augusto López Hernández en Tabasco.

La postura de Téllez fue interpretada por Morena como un respaldo a la intervención de Estados Unidos en territorio mexicano, lo que desató críticas y acusaciones de “traición a la patria” por parte de legisladores oficialistas.