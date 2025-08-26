Alerta Fernández Noroña que oposición buscará descarrilar sesión del 1 de septiembre

Los morenistas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna con el panista, Ricardo Anaya (Senado)

El aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña alertó que la oposición buscará “descarrilar” la sesión del próximo 1 de septiembre, cuando arranque el nuevo periodo legislativo, y se lleve a cabo la toma de posesión de los nuevos ministros magistrados y jueces del poder judicial federal.

Noroña consideró que la sesión de apertura del nuevo periodo “de ninguna manera será miel sobre hojuelas” y no habrá acuerdo de civilidad que valga, porque la oposición no tiene palabra.

En ese sentido reveló un supuesto acuerdo entre el PRI y Adán Augusto López Hernández para atemperar el tema de los vínculos del coordinador de los senadores de Morena con el líder de la barredora, Hernán Bermúdez pero a la mera hora, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno no cumplió el acuerdo y se fue con todo para atacar al presidente de la Junta de Coordinación Política.

“No tiene palabra la oposición, son una vergüenza la verdad, es evidente que, aunque acuerdes que con ellos que haya civilidad, ellos la única civilidad que entienden es la de la traición, así es que tenemos garantizado su comportamiento irresponsable, irrespetuoso, traidor a los intereses del pueblo y de la patria y eso no va a ser el 1 de septiembre, va a ser los próximos 5 años, por eso les adelanto que les vamos a ganar en 2030”, aseveró

Asimismo, Fernández Noroña acusó al PRI y PAN de actuar con irresponsabilidad al respaldar, según dijo, posturas que promueven la intervención militar de Estados Unidos en México.

“El PRI y el PAN exigen la intervención militar de Estados Unidos. Mantienen una actitud irresponsable, provocadora. Su única civilidad es la de la traición”, insistió.

VA LA REFORMA ELECTORAL

En el ámbito legislativo, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la coalición oficialista está unida en torno a la construcción de una reforma electoral, aunque aclaró que aún no existe un proyecto definido.

“El respaldo del Verde, del PT y de Morena está garantizado. No puede salir una reforma constitucional sin la coalición unificada. Todos los temas tendrán que acordarse con las tres fuerzas políticas”, explicó.

Adelantó que uno de los puntos centrales será garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero, al considerar que sus remesas son el principal ingreso del país y deben contar con pleno derecho de participación política.

Respecto a la integración de la Mesa Directiva del Senado, señaló que tras la renuncia del priista Néstor Camarillo corresponderá al Partido Verde la vicepresidencia.

En tono irónico, felicitó a Alejandro Moreno por su “exitosísimo trabajo de demolición del PRI”.