INER firma convenio con AstraZeneca para implementar IA en detección temprana de cáncer de pulmón 

Convenio INER-AstraZeneca La directora general del INER y el presidente y director general de AstraZeneca, firmaron un convenio de colaboración para implementar IA en la detección temprana de cáncer de pulmón

Con el objetivo de hacer más eficiente la detección del cáncer de pulmón en etapas tempranas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” firmó un convenio de colaboración con AstraZeneca para implementar en sus procesos de diagnóstico por imagen un avanzado software de Inteligencia Artificial (IA).

Lo anterior, a fin de lograr intervenciones en etapas tempranas en los casos de cáncer de este tipo, el cual está considerado como la principal causa de muerte por tumores malignos a nivel mundial.

En este sentido, la directora del INER, Carmen Hernández Cárdenas, resaltó la colaboración institucional para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias.

El convenio firmado por la directora general del INER, Carmen Margarita Hernández Cárdenas y el presidente y director general de AstraZeneca México, Julio Alberto Ordaz López, a través del cual se logra la incorporación de esta tecnología, que representa un paso crucial en la innovación médica a nivel nacional.

El presidente y director general de AstraZeneca México, Julio Alberto Ordaz López, señaló que una parte crítica en la lucha contra el cáncer de pulmón es la detección oportuna, por lo que esta nueva tecnología representa una valiosa oportunidad para mejorar significativamente ese panorama.

Hernández Cárdenas, destacó la colaboración entre una institución pública de alta especialidad como el INER y una empresa global como AstraZeneca, que unen esfuerzos para construir soluciones más seguras, eficientes y con mayor alcance para los pacientes, no solo en el ámbito del cáncer de pulmón, sino en el diagnóstico integral de enfermedades respiratorias.

Resaltó que al analizar una imagen, los hallazgos pueden ir más allá del cáncer y revelar otras patologías que también requieren atención oportuna, de ahí que el uso de la IA no solo beneficiará a las áreas oncológicas, sino a todas las áreas clínicas del instituto.

A su vez, el jefe del Servicio de Oncología del instituto, Jorge Alatorre, explicó que este proyecto consiste en la integración de un software Qure AI, herramienta validada internacionalmente que asistirá a los médicos en la interpretación de radiografías y tomografías, facilitando la identificación temprana de nódulos pulmonares y otras alteraciones asociadas a patologías como cáncer de pulmón y tuberculosis.

Recordó que el cáncer de pulmón suele detectarse en etapas avanzadas, cuando los síntomas ya son evidentes, y en ese punto, aunque se puede controlar, ya no es curable, pero si se logra identificar en etapas tempranas, sí se puede curar.

Detalló que este convenio consta de tres etapas, la primera, la implementación del software con el cual se analizaran las cerca de 24 mil radiografías de tórax y 20 mil tomografías que realiza anualmente el instituto.

La segunda, buscará articular un modelo de colaboración con médicos generales y unidades de primer nivel, comenzando por la delegación Tlalpan. Este modelo establecería un sistema de alerta y referencia ágil desde centros de salud hacia el INER, asegurando una atención más temprana y eficaz a pacientes con sospechas de cáncer de pulmón, incluso si fueron evaluados inicialmente por motivos no relacionados. Y la tercera, será el uso de este sistema como una herramienta educativa, ya que los residentes que se forman en el INER, aprenderán a integrar la IA en su práctica clínica, desarrollando una nueva generación de médicos preparados para combinar el conocimiento clínico con las tecnologías emergentes.