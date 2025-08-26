Llama PRI a defender la República y su democracia; “no es tiempo de cobardes”: Alito

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, encabeza la Reunión Plenaria del PRI

La dirigencia nacional del PRI llamó a a defender sin miedo a la República, que atraviesa por el momento más peligroso de su historia, a la democracia, a las instituciones y las familias mexicanas pues advirtió que en esta lucha “no se acepta a los cobardes”.

“Esto es sin miedo, porque los miedosos son cobardes, y aquí no se aceptan los cobardes”, demandó el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno

Alertó que “nos estamos jugando la vida democrática de la República”, y consideró que es increíble que no se den cuenta muchos en este gran país

“No ven cómo destruyen el modelo democrático, el Poder Judicial, cómo persiguen a los opositores, como le dieron poder total a las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que México se convierta en Venezuela. Porque ya lo vimos”, advirtió

Al inaugurar la Tercera Reunión Plenaria de los diputados y senadores del tricolor, Moreno recalcó que “las puertas del PRI están abiertas para que entren los priistas, pero también para los que se quieran ir”, porque “este es un momento para no titubear por México”.

Ello luego de que el senador de Puebla, Néstor Camarillo renunció al partido con lo que empequeñeció aún mas a la bancada tricolor en la Cámara Alta que cayó a la cuarta fuerza y con ello perdió la vicepresidencia que tenía en la mesa directica.

Reiteró que las puertas del partido siempre estarán abiertas para sumar a compañeros, para incluir a compañeros, pero el que no esté de acuerdo, está la puerta abierta, y que se vaya.

“Aquí no pasa nada. El que no esté de acuerdo, que le dé para adelante”, insistió

El PRI llegó a esta Legislatura con 16 senadores, pero el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno expulsó de sus filas a Manlio Fabio Beltrones con lo cual se quedaron con 15 senadores.

Pero pocos meses después, Cynthia López Castro, de la Ciudad de México, alegó diferencias insalvables con Alejandro Moreno y renunció al partido y esta bancada para sumarse a Morena y dejarlos con 14 integrantes.

Sin embargo este lunes 24 de agosto, el poblano Néstor Camarillo también deja esta bancada y lo deja con solo 13 integrantes.

Acompañado por la Secretaria General del partido, Carolina Viggiano, y los coordinadores de los diputados y senadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, el dirigente tricolor recalcó que “éste es un momento para demostrar la unidad y la cohesión” para demostrar con actitudes lo que se quiere para el partido y para el país.

“No van a venir otros a resolver los temas de los mexicanos. Los mexicanos tenemos que resolver nuestros temas. Tenemos que enfrentarlos con mucho carácter y determinación, con cohesión y mucha unidad”, arengó

En ese marco, el senador y dirigente nacional ratificó que “hay que enfrentar al poder con mucho ánimo, con mucha determinación”.

Recordó que el nuevo Poder Judicial estará sometido al gobierno de la República, que seguirá con más ánimo, con más ímpetu, la persecución política contra los opositores que son incómodos al régimen.

Recordó que la división de poderes en México está destruida, porque “el oficialismo ha despedazado el modelo democrático”.