Rechaza Noroña que crimen organizado le haya regalado casa de 12 mdp; no teme a lo que diga el Mayo Zambada, dice

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña dialoga con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López

Luego de que se exhibiera la compra de una residencia de más de 12 millones de pesos y autos de alta gama, el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó cualquier vínculo con el crimen organizado y reto a quienes aseguran que está financiado por el narco a que prueben sus dichos.

El legislador morenista aseguró no tener temor de lo que declaren el “Mayo” Zambada y otros narcotraficantes en Estados Unidos y exigió que se presenten las pruebas de lo que se diga pues insistió en que “ningún grupo criminal” le ha regalado nada.

Aseveró que los narcos que fueron enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que la DEA o la CIA quieran pero se tiene que comprobar esos dichos en México porque fue aquí donde supuestamente se cometieron esos ilícitos.

“Cualquiera que diga algo lo reto a que lo pruebe, y después que manden las pruebas para que se procese aquí en México, porque los delitos fueron cometidos en México, yo no voy a dejarles pasar, ni una de sus declaraciones irresponsables, ósea mucho hemos trabajado para tener lo que tenemos, política y personalmente, como para plantear que somos iguales a ellos”, aseveró

Entrevistado en la vieja Casona de Xicoténcatl, Fernández Noroña aseveró que si no podría denuncia todo loen su momento hizo Genaro García Luna “si tuviera un mínimo de vínculos con el crimen organizado”.

“Que me investiguen todo lo que quieran, que se metan en mis cuentas que revisen lo que les de la gana, el patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con mucho trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nada y mucho menos un grupo criminal”.

El medio Eme Equis difundió que Fernández Noroña compró en el 2024, una mansión valuada en más de 12 millones de pesos y mil 201 metros de extensión, según su declaración patrimionial.

Según la propiedad se adquirió con un crédito hipotecario pero no detalló el banco ni la unicación. Además reportó dos camionetas Volvo y un crédito de un millón de pesos.

Fernández Noroña reviró que la casa de Tepoztlán, que vale 12 millones de pesos no es una mansión, sino una vivienda de nivel medio que está pagando desde hace un año con sus ingresos en el Senado y en redes sociales.

Exigió a la oposición y medios de comunicación seriedad y se dijo víctima de una campaña de calumnias de la derecha y los medios de comunicación, pero sostuvo que su patrimonio es legal y producto de su trabajo.