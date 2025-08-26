Tendría que haber una denuncia; Sheinbaum sobre declaraciones del Mayo y su colusión con políticos mexicanos

Claudi Sheinbaum (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones hechas por el narcotraficante, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, donde admitió ante un tribunal federal de Nueva York haber sobornado a políticos, policías y militares mexicanos durante cinco décadas.

La mandataria fue cuestionada sobre estas declaraciones durante su conferencia matutina, ya que según la versión del Mayo, habría estado coludido con militares y autoridades del gobierno mexicano hasta el año pasado, lo que implicaría que miembros de la cuarta transformación también aceptaron este tipo de sobrinos durante el mandato de Sndrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo se limitó a responder que “tendría que haber una denuncia, porque puede dar su versión sobre este tema, pero ¿a quién le daba dinero?”.

Acerca de si el conocimiento de las personas que colaboraron con el Mayo quedará en una interrogante, pues el capo decidió no dar nombres de sus colaboradores dentro del gobierno mexicano, la presidenta señaló que ella y sus colaboradores tienen el solo la información que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación.