Tres consejeros electorales optan por no sentarse con Segob para la reforma electoral

Conforme lo informó Crónica, los consejeros electorales del INE tienen cita hoy al filo de las 10 am para sostener con Gobernación, por primera vez, un encuentro sobre la reforma electoral convocada por la Presidenta Sheinbaum.

No irán todos los consejeros, trascendió esta mañana, pues decidieron ausentarse de la primera reunión las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey, junto con el consejero Jaime Rivera.

Las consejeras justificaron su ausencia por compromisos previos en la agenda; Rivera no señaló el motivo.

Rivera apareció recientemente en un evento con los ex presidentes del INE, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés Zurita, donde expresó coincidencias con su iniciativa de reforma electoral.

Dada la capacidad legislativa morenista y la intención presidencial, es un hecho que habrá reforma electoral.