Ajuste a la austeridad y plan nacional de justicia es necesario: Hugo Aguilar, en informe de Lenia Batres

CDMX — El ministro electo Hugo Aguilar, quien el próximo 1 de septiembre asumirá como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reiteró que los sueldos de los nueve integrantes del nuevo pleno del máximo tribunal del país se ajustarán a la austeridad como lo marca la Constitución.

Tras acudir al Museo de la Ciudad de México, donde Lenia Batres, ministra en funciones e integrante de ese nuevo pleno de la SCJN, rindió su informe de labores de un año y ocho meses que lleva en el cargo, Aguilar Ortiz se pronunció también por la necesidad de un plan nacional de justicia, como lo propuso Batres.

“Está previsto eso, que se bajarán los sueldos (de los ministros). Hay noticias falsas, nada de eso va a ocurrir. Nos vamos a ajustar a la austeridad”, aseguró el exdirector del INPI.

Hugo Aguilar también aseguró que están haciendo lo necesario para que el órgano de justicia de la SCJN esté nombrado el lunes próximo, luego de que los nueve ministros rinda protesta en el Senado.