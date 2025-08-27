Excelecia laboratorio de referencia Cofepris consolida la excelencia del Laboratorio Nacional de Referencia tras seis años consecutivos sin observaciones en auditorías (La Crónica de Hoy)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) celebró que, por sexto año consecutivo, el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR), obtuvo un resultado de cero no conformidades en la certificación de sus procesos de Control Analítico y Ampliación de Cobertura bajo el estándar de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015.

La Cofepris destacó que lo anterior, demuestra el compromiso del personal, así como el liderazgo de dicha Comisión a nivel nacional e internacional con la mejora continua de los procesos del laboratorio, con el objetivo principal de emitir resultados analíticos confiables y oportunos sobre productos de uso y consumo humano con alto impacto en la salud pública, tales como vacunas, medicamentos, dispositivos médicos, agua y alimentos, entre otros.

Dichos resultados constituyen la evidencia técnico-científica en materia regulatoria para la toma de decisiones de esta comisión federal, con el propósito de proteger al pueblo de México contra riesgos sanitarios.

Cabe destacar que el LNR ha mantenido la certificación de sus procesos desde el año 2000, la cual fue renovada en 2024. Además, este sexto ciclo de certificación de la auditoría de primera vigilancia, realizada por el Instituto Mexicano de Estandarización y Evaluación de la Conformidad (IMEEC), concluyó satisfactoriamente.

Se enfatizó que con lo anterior, el LNR garantiza que los análisis y servicios que ofrece se realizan bajo criterios de calidad, confiabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia. Esto lo consolida como un pilar técnico estratégico para la regulación sanitaria en México.