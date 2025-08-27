Correos de México suspende temporalmente envío de paquetes a EU por aranceles de Trump

Correos de México suspende envíos a Esados Unidos (Moisés Pablo Nava)

Correos de México detendrá el envío de paquetes a Estados Unidos a partir de este 27 de agosto de 2025, de manera temporal, debido a la suspensión del ingreso libre de impuestos a paquetes con mercancías provenientes de cualquier lugar del mundo, implementada por el gobierno del presidente Donald Trump.

La Orden Ejecutiva 14324 estadounidense aplicará el cobro de impuestos a paquetes con valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis” que entrará en vigor a partir del 29 de agosto de este año, y aplicará para los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo.

Por este motivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano, anunciaron que los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos serán suspendidos de manera temporal hasta que se definan los nuevos procesos operativos.

Mientras tanto, México mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses al igual que con los organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, “brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”.

México se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos.