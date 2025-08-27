Este miércoles se prevén lluvias intensas en 18 estados; comienza ola de calor en el Pacífico

Oaxaca Lluvias (CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/Carolina Jiménez Mariscal)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz y Oaxaca, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, continuará el ambiente caluroso en varias regiones del país, con temperaturas de hasta 45 °C en Baja California, Sonora, Michoacán y Guerrero.

El organismo detalló que el monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica sobre el golfo de California y con inestabilidad atmosférica, será el principal generador de precipitaciones en el noroeste, mientras que el ingreso de humedad del golfo de México y del océano Pacífico favorecerá lluvias en el centro, sur y sureste del territorio nacional.

Asimismo, se espera el inicio de una onda de calor en estados del Pacífico como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Se prevén para este miércoles, #Lluvias de diferentes intensidades en todo el territorio nacional.



Toda la información en ⬇️https://t.co/1Q8NIssGlS pic.twitter.com/Y8kFoZHqWv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2025

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte). Muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán. Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo.

Altas temperaturas

40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero (oeste).

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero (oeste). 35 a 40 °C: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Morelos (sur), Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento

Rachas de 60 a 80 km/h : Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Oleaje

Oleaje de 2 a 3 metros : Costa occidental de Baja California Sur.

: Costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendación

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a no cruzar calles o caminos inundados, aunque parezcan poco profundos, pues el agua puede esconder riesgos como corrientes fuertes o cables eléctricos.