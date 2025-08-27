Gritan a Lily Téllez traidora a la patria; la panista acusa linchamiento de Sheinbaum

l

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López arremetió contra la panista Lily Téllez (Senado)

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un tenso debate político luego de que legisladoras y legisladores de Morena acusaron a la senadora panista Lilly Téllez de “traición a la patria” por sus declaraciones a favor de que Estados Unidos colabore directamente en el combate al narcotráfico en México.

En medio de gritos de “¡traidora!”, lanzados desde la bancada oficialista, Téllez tomó la tribuna para denunciar que la presidenta Claudia Sheinbaum “promueve su linchamiento ” y reiteró su postura de que el crimen organizado sólo podrá ser derrotado con el apoyo de Washington.

Téllez también arremetió contra Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente, a quien llamó “nuevo rico” tras exhibirse la compra de una casa de 12 millones de pesos por parte del morenista sin que haya explicado el banco que supuestamente otorgó el crédito.

En tono desafiante, la panista dirigió un mensaje a Sheinbaum: “Usted no me intimida y cada vez hablaré más lejos y con más claridad”. Mientras le daba un raspón a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado.

“Sheinbaum promueve mi linchamiento a través de estos hijos de Victoriano Huerta. (…) Reitero la necesidad de la colaboración y la asistencia de los Estados Unidos para derrotar al crimen organizado en México. (…) Los traidores a la patria son esta bancada de mafiosos con su narco senador, Adán Augusto López, que creó un cártel para enriquecerse.

“Los traidores a la patria son los nuevos ricos, como Fernández Noroña, que aplaude ilegitima al régimen criminal de Venezuela. Tengo un mensaje para usted, señora Shane Baum. Usted no me intimida y cada vez hablaré más lejos y con más claridad”, afirmó.

Desde su mayoría, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, respondió calificando a la panista como “señora telenovela”, al acusarla de pretender convertirse en la “cincuagésima primera estrella de la bandera de Estados Unidos”.

Aseguró que las expresiones de Téllez sí constituyen “traición a la patria” y la retó a presentar pruebas de las acusaciones en su contra.

“Para recordar a un personaje, Ernesto Alonso, el señor telenovela. Ahora los mexicanos ya sabemos quién hereda ese mote. Ya hay una señora telenovela que además aspira a ser la cincuagésima primera estrella en la bandera de las barras y las estrellas.

Claro que es traición a la patria, y yo aquí se lo digo viéndola de frente. Si usted tiene una sola prueba en contra mía, yo mismo le acompaño y ahí mismo me presento a declarar ante el Ministerio Público. Pero, ya basta de tanta manipulación, porque a las queridas familias mexicanas hay que tenerles respeto y hay que hablarles con la verdad”, señaló.

El debate se intensificó cuando el priista Rubén Moreira intervino para reclamar que no se utilice la acusación de “traición” como arma política.

Visiblemente molesto, lanzó señalamientos contra legisladores de Morena e incluso llamó “punta de narcos” a los oficialistas.

Recordó que en 2006 el propio López Obrador habría buscado acercamientos con diplomáticos estadounidenses. Mientras llamaba narco al senador de Morena, Pável Jarero.

“Hay documentos internacionales que dicen que López Obrador allá por el 2006, y eso lo sabe aquí el diputado Dori, andaba pidiendo el apoyo del embajador norteamericano. Así es sencillo. Voy a terminar en este momento. No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas.

“Por eso estamos molestos, porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar. En eso dejamos las vidas de nuestros familiares. Por eso uno se encabrona, así. Y el que esté molesto, díganoslo. Porque yo sí les puedo decir, punta de narcos, va a empezar a ti, cabrón”, afirmó.

En medio de la confrontación, Fernández Noroña interrumpió en repetidas ocasiones a la oposición, insistiendo en que Téllez y quienes la respaldaban eran “traidores a la patria”, al tiempo que retó al panista Federico Döring a batirse “en cualquier terreno” porque él era un “macho calado”.

Por su parte, la diputada del PT, Lilia Aguilar, citó a Melchor Ocampo para afirmar que pedir ayuda extranjera siempre ha sido signo de sometimiento.

“Melchor Ocampo decía que las personas que piden auxilio al extranjero a su patria llevan en la frente la palabra esclavo, eso es lo que tenemos aquí, esclavos económicos, esclavos intelectuales y de toda categoría, pero lo cierto es que cada vez que los conservadores han pedido ayuda de los extranjeros es porque han perdido el apoyo popular”, dijo.

La discusión inició con la lectura, en voz de Fernández Noroña, de un pronunciamiento oficial de la Comisión Permanente en el que se rechaza “categóricamente toda intervención o injerencia militar de cualquier ejército extranjero en nuestra patria”, al señalar que México es un país libre y soberano.

Al final de la sesión, las y los legisladores de Morena entonaron el Himno Nacional.