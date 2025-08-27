Harfuch asegura que Cártel de Sinaloa está mermado pero no extinto

Desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Cártel de Sinaloa no puede considerarse extinto debido a que mantiene varias cabezas y células operativas que aún representan un riesgo. Durante su intervención, señaló que la estructura del grupo criminal, conformada por diferentes ramas, requiere que se mantengan y amplíen los operativos para seguir mermando sus acciones.

Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum. (SSPC)

“Después los hijos de ‘El Chapo’; ‘El Guano’, que también es hermano de ‘El Chapo’; otro ‘El Chapo Isidro’, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa”, explicó Harfuch.

El secretario detalló que, aunque el cártel se encuentra debilitado en operaciones y organización por la captura de sus líderes más importantes, todavía existen células y líderes delictivos significativos que deben ser detenidos. “Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa”, concluyó.

Respecto a la multa de 15 mil millones de dólares impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, Harfuch aclaró que la medida es ajena a los procesos que se llevan en México. Señaló que la sanción fue dictada por la justicia estadounidense y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no participa en dicha investigación, explicando que “ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos”.