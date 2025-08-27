Harfuch descarta alianza entre CJNG y Los Chapitos en Sinaloa

Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que exista una alianza entre la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Harfuch (Andrea Murcia Monsivais)

“No ha habido ningún indicio de esta alianza entre estos grupos criminales. En su momento circularon mantas que sugerían que ya estaban reforzando y que había personal del Cártel Jalisco en Sinaloa, pero todo indica que eran integrantes de los mismos grupos de Sinaloa buscando amedrentar o hacer creer que existía dicha alianza”, aclaró Harfuch.

El funcionario federal enfatizó que la seguridad en Sinaloa se ha reforzado de manera constante con operativos permanentes y trabajos coordinados con la policía estatal de proximidad social. Además, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el envío de 100 patrullas adicionales al estado, las cuales se entregaron el pasado fin de semana, y que el reforzamiento incluye también personal de fuerzas especiales del Ejército y la Secretaría de Marina.

Previo a las declaraciones de Harfuch, la presidenta Sheinbaum destacó la recuperación del turismo en Mazatlán, con una ocupación del 75%, y subrayó que se mantiene un trabajo diario en todo el país para garantizar la seguridad y el desarrollo, recordando que la coordinación y vigilancia son permanentes para atender cualquier eventualidad.