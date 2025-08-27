Convenio ISSSTE Junta directiva del ISSSTE aprobó Convenio para intercambiar medicamentos e insumos con IMSS, IMSS Bienestar y Pemex se “presten”, medicamentos o insumos para atender a la derechohabiencia y restituir exactamente el mismo producto en un plazo máximo de 90 días

La Junta Directiva del ISSSTE, -encabezada por el director del instituto, Martí Batres-, aprobó el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Medicamentos, Insumos para la Salud y Material de Curación, lo cual se llevará a cabo con el IMSS, Servicios de Salud del IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), con la participación de la Secretaría de Salud.

El director jurídico del ISSSTE, Felipe de Jesús Zermeño Núñez, señaló que así, se establece un mecanismo de colaboración y coordinación entre instituciones, a través del cual se concreten intercambios ágiles de medicamentos e insumos, que garantice a los derechohabientes el acceso a fármacos en caso de requerirse.

Ejemplificó el área portante va a tener un plazo de 24 horas para informar si cuenta determinado medicamento, o insumo médico, o material de curación, y el área requirente tendrá un plazo de 90 días para restituir ese bien.

El objetivo, enfatizó, es que se restituya el mismo medicamento, o insumo, o material de curación que permita afrontar las necesidades de las distintas instituciones de salud del país.

La aprobación de este documento se realiza luego de que el ISSSTE llevó a cabo consultas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para confirmar la procedencia de la suscripción de un convenio de colaboración para el intercambio de medicamentos, insumos para la salud y material de curación, donde obtuvo respuestas afirmativas.

En dicho evento, asistieron los titulares de las direcciones de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco; de Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; de Administración y Finanzas, Omar Butrón Fosado; médico, Gustavo Reyes Terán; de Incorporación, Recaudación e Inversiones, Mario Joaquín Zepeda y Martínez; así como el vocal ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Ricardo Ruiz Suárez; la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto (SNTISSSTE), Norma Liliana Rodríguez Argüelles; y el secretario de la Junta Directiva, Víctor Manuel Torres Olivares.