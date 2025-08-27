La gente está contenta: Sheinbaum celebra resultados de reporte del INEGI sobre bienestar emocional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró los resultados del más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el bienestar emocional autorreportado de la población urbana, en el que se refleja un balance positivo en diversos indicadores de satisfacción.

Claudia Sheinbaum niega colaboración s con la DEA (Presidencia de México/EFE)

En conferencia matutina, la mandataria destacó que, en una escala del 1 al 10, la ciudadanía otorgó una calificación de 8.6 a su satisfacción con la vida en general, lo que muestra, dijo, que la mayoría de las personas se sienten conformes con su situación actual.

De acuerdo con las cifras, el balance anímico general se ubicó en 5.4%, mientras que la población con balance anímico negativo alcanzó 6.2%. Asimismo, un 9.4% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el enunciado “Soy una persona afortunada”, y un 7.7% consideró que la religión es importante en su vida. En contraste, la satisfacción con la seguridad ciudadana se situó en 6.2%.

Sheinbaum resaltó que estos resultados reflejan una característica propia del pueblo mexicano: la solidaridad y el apoyo familiar como pilares de bienestar. “La gente está contenta, es una característica de las y los mexicanos el buscar estar siempre bien con la familia, el apoyo mutuo que nos damos, la solidaridad que no es de cualquier pueblo, es muy especial en las familias mexicanas”, expresó desde Palacio Nacional.

Añadió que esa visión comunitaria proviene de un legado histórico y cultural que se mantiene vivo y que, en la actualidad, sigue contribuyendo a fortalecer el ánimo y el bienestar emocional de las familias.