Lotería Nacional y Gobierno de Morelos lanzan Sorteo “México con M de Migrante”

En mancuerna con Margarita González Saravia, gobernadora del Estado de Morelos; Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, presentó el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, el primero con causa en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al respecto, la funcionaria detalló que la edición está destinada a apoyar a las y los paisanos migrantes, en razón de un gesto simbólico y para fortalecer el mensaje de que México abraza a sus héroes y heroínas que, desde lejos, siguen contribuyendo a la grandeza de su país.

Durante la presentación, amenizada con la interpretación del Himno al Migrante por parte del Colectivo Legado de Grandeza, se llevó a cabo un enlace remoto con paisanos migrantes morelenses ubicados en San Diego, California; San Clemente, California; Toronto, Canadá; Santa Ana, California; Nueva York; Las Vegas, Nevada y Minneapolis, Minnesota, quienes compartieron su emoción con respecto de este homenaje realizado de forma conjunta por el Gobierno de México, Lotería Nacional y el Gobierno de Morelos desde el Centro Cultural Teopanzolco, en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Salomón reconoció el trabajo y respaldo de la gobernadora Margarita González Saravia a las y los migrantes morelenses, y celebró que Lotería Nacional cuenta ya 255 años de estar presente en la vida pública del país, lo que le ubica como testigo de sus transformaciones, al tiempo que hoy se suma a la convicción de respaldar y reconocer a sus hijas e hijos que viven lejos de México. A propósito, dio a conocer que los recursos obtenidos del sorteo serán destinados a fortalecer la atención y protección de los hermanos migrantes en Estados Unidos, mediante apoyo consular y legal; sostuvo que el sorteo, a realizarse el 15 de septiembre, hará parte de una fecha que sigue conmemorando el día del inicio de la Independencia y, al mismo tiempo, el arranque del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde más de 40 millones de mexicanas y mexicanos celebran con orgullo sus raíces.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia subrayó que son cerca de 350 mil morelenses los que residen principalmente en Estados Unidos, quienes en 2024 enviaron más de 22 mil mdp pesos en remesas, recursos que sostienen la economía familiar y diversos proyectos productivos en sus comunidades.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con un valor acumulado de más de 424 mdp, una emisión de 4 millones de cachitos. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

• 10 premios de 25.5 mdp.

• 5 premios de 10 mdp cada uno.

• 5 premios de 5 mdp cada uno.

• 15 premios de 1 mdp cada uno.

• 18 premios de 500 mil pesos cada uno.

• 25 premios de 250 mil pesos cada uno.

• 50 premios de 100 mil pesos cada uno.

• 2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

• 2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

• 3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

• 3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

• 39 mil 999 reintegros.