México reporta déficit comercial de 17 millones de dólares en julio

México reporta déficit comercial de 17 millones de dólares

México tuvo en julio pasado un déficit comercial de 17 millones de dólares, acompañado de una subida de 4% de las exportaciones, así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ingegi recordó en su reporte que el superávit de julio es menor al déficit de 12,136 dólares del mismo mes de 2024, pero se suma al superávit de 514 millones de dólares de junio pasado.

Por esto, el país acumuló un superávit comercial de 1,416 millones de dólares en los primeros siete meses de este año.

Al menos en julio, las exportaciones se incrementatron un 4% interanual a los 56,707.8 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3.9 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.2%”, indicó el Instituto.

Asimismo, las importaciones se incrementaron un 1.7% hasta los 56,724,5 millones de dólares.

Las compras petroleras se desplomaron un 7.1% año tras año, al ubicarse en 4,006.9 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 2.5% al sumar 52,717.6 millones de dólares.

“De enero a julio, las exportaciones se elevaron un 4.3% interanual a los 369,435.9 millones de dólares”, expresó Inegi.

Pero las ventas petroleras disminuyeron un 24.5% interanual al situarse en 13,052.7 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 5.8% hasta los 356,383.1 millones de dólares.

Por su parte, las importaciones subieron un 0.5% al totalizar 368,020 millones de dólares.

Las compras petroleras se contrajeron un 8.3% año contra año, al ubicarse en 27,384 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras aumentaron un 1.2% al sumar 340,636 millones de dólares.

El país elevó en 50.1% su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8,212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5,470 millones de dólares de 2023.