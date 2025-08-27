México solicitaría a EU recursos incautados a “El Mayo” Zambada

Continúan operatrivos en México contra Cárteles de la droga (Archivo)

Cártel de Sinaloa — El secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que los 15 mil millones de dólares que tendrá que pagar “El Mayo” de multa es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si procede para solicitar un resarcimiento a México sobre lo incautado al Cártel de Sinaloa.

“Es una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México”, explicó Harfuch.

Por otra parte y al hacer referencia a las versiones que han surgido en el vecino país, de que el Cártel de Sinaloa está en proceso de extinción, García Harfuch dijo que este grupo criminal no puede ser considerado como extinto debido a que tiene varios líderes y células importantes.

“El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha tenido varios líderes. Es un cártel que tiene como varias ramas, una de ellas era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el otro era Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, indicó.

En la misma línea, el titular de la SSPC apuntó que el grupo criminal al tener “varias ramas” en su estructura se deberán movilizar más operativos para seguir mermando las acciones del cártel.

Ismael “El Mayo” Zambada, quien enfrenta 17 cargos, reconoció haber liderado la organización criminal de forma continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024.

También admitió haber conspirado según los supuestos de la llamada Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

“El Mayo” Zambada fue detenido en julio del 2024 tras haber sido llevado presuntamente contra su voluntad por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

La Crónica de Hoy/2025