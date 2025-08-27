¡Permanente se convierte en ring! Alito y Noroña se lían a manotazos; el morenista pedirá desafuero del priista

El

Los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se enfrascan en manotazos y empujones al término de la permanente

Un enfrentamiento físico que derivó en empujones y manotazos entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno marcó el final de una última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se caracterizó por su rispidez y polarización entre Morena y la oposición sobre todo PAN y el tricolor donde salieron a relucir toda clase de señalamientos y descalificaciones.

Desde hace semanas Fernández Noroña y el dirigente nacional del tricolor han escalado su enfrentamiento verbal en redes sociales que se agudizó con la compra de la casa de 12 millones de pesos con la que fue exhibido el morenista y cuyo corolario fue el enfrentamiento físico entre ambos en la mesa directiva del Senado.

Al término de la sesión se entonó el Himno Nacional en el Salón de Sesiones. El senador de Campeche, Alejandro Moreno, subió a la Mesa Directiva para dirigirse a Fernández Noroña y reclamarle que no le diera la palabra en la sesión de la Permanente.

Tras intercambiar algunas palabras en tono elevado, el diálogo derivó rápidamente en empujones y golpes entre ambos políticos, lo que desató un momento de tensión en el pleno.

Así fue como Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se jalonearon al finalizar la sesión de la Comisión Permanente. 😨 pic.twitter.com/oYlJ2yhOna — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 27, 2025

Legisladores de distintos grupos parlamentarios se acercaron de inmediato para intentar separarlos y contener el altercado.

Abajo las bancadas se dividieron. Los morenistas le gritaban ¡porro! Al dirigente tricolor mientras la oposición se mantenía a la expectativa.

La diputada morenista, Dolores Padierna trató de llevarse a Fernández Noroña que intercambiaba manotazos con Alito, mientras un colaborador del aún presidente del Senado, de nombre Emiliano González que hace las veces de camarógrafo del morenista trató de interponerse al priista, quien de un solo empujón lo mandó al suelo.

La mesa directiva de la Comisión Permanente en Xicoténcatl se convirtió en un pandemónium, donde prevaleció la confusión y los gritos.

De inmediato, los grupos parlamentarios involucrados como fie Morena y el PRI convocaron a sendas conferencias de prensa para ofrecer sus respectivas posturas, donde el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña acusó a Alito de agredirlo y anunció que solicitará su desafuero.

“Ya no hay condiciones, los compañeros no se sienten seguros”, se quejó flanqueado por el coordinador de los senadores, Adán Augusto López y Leonel Godoy.

Anunció que este viernes convocará a sesión de la Permanente para abordar este asunto y aseveró que interpondrá una denuncia contra el dirigente nacional del tricolor.

En tanto el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno aseguró que si se llegaron a los golpes es porque Morena es lo que ha construido.

“Es lo que ellos han construido por defender la democracia y las libertades, pero no hay que tener miedo, no pueden meternos a todos a la cárcel”, aseveró

Otro ángulo de la confrontación entre 'Alito' y Noroña. pic.twitter.com/Oxqqftt3IE — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 27, 2025

Acompañado de senadores y diputados del PRI, Moreno previó que se viene tiempos oscuros para la República y el Congreso de la Unión.

“Pero no nos van a callar…”, retó