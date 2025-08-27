Sheinbaum destaca que en Sinaloa hay un baja del 51% en homicidios

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en Sinaloa hay un trabajo permanente de seguridad gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Durante su conferencia matutina, conocida como “Las Mañaneras del Pueblo”, Sheinbaum resaltó que recientemente se entregaron 100 patrullas nuevas para Culiacán, destinadas a reforzar las labores de la Policía Estatal. Subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa su gobierno.

Uno de los resultados más importantes en la entidad es la disminución del 51 % en homicidios dolosos, del 1 de junio al 26 de agosto. Además, en la carretera Culiacán–Mazatlán se implementó el plan “Cero robo al autotransporte”, con el que se logró reducir en 46 por ciento los robos vehiculares en los últimos 48 días.

En la conferencia se presentó un video que mostró los avances de seguridad en el país y, de manera especial, en Sinaloa. Ahí se destacó el impacto positivo en el turismo, sobre todo en Mazatlán, que este año recibió 66 cruceros con 245 mil pasajeros, lo que dejó una derrama económica de 384 millones de pesos.

La presidenta instruyó que miembros del Gabinete de Seguridad viajen de manera quincenal al estado para supervisar las acciones de los tres niveles de gobierno. “La seguridad de Sinaloa es una prioridad y se está avanzando con resultados visibles”, afirmó.