Titular de la SICT se reune con el gobernador de Tabasco para pactar proyectos en la entidad

Jesús Esteva Medina junto a Javier May

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Tabasco, Javier May, acompañados del Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala.

El objetivo de la reunión fue abordar diversos proyectos a desarrollarse en la entidad que ayudarán a fortalecer la conectividad regional que ayuden a continuar con la transformación en Tabasco.