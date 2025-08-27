Nacional

El objetivo es continuar con la construcción de infraestructura que ayude a la transformación del estado

Titular de la SICT se reune con el gobernador de Tabasco para pactar proyectos en la entidad

Por Diana Chávez Zea
Jesús Esteva Medina junto a Javier May

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Tabasco, Javier May, acompañados del Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala.

El objetivo de la reunión fue abordar diversos proyectos a desarrollarse en la entidad que ayudarán a fortalecer la conectividad regional que ayuden a continuar con la transformación en Tabasco.

