Tribunal Electoral concluye con resolución de casi 974 medios de impugnación contra elección judicial

CDMX — A cuatro días de que los más de 800 aspirantes que resultaron electos a un cargo de jueces de Distrito, magistrados de Circuito y ministros de la Cortes asuman sus funciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) se prevé que concluya con los 974 medios de impugnación presentados contra ese proceso y los gastos de campaña.

Hasta este miércoles, el TEPJF ha resuelto 946 asuntos (Jines), de éstos 509 han sido de fondos, mientras que en 8 casos no se dio cita para sesión pública.

En tanto, 429 han sido declaradas como improcedencias, o las causales de improcedencia por las cuales se han desechado los Jines.

El Tribunal Electoral declaró definitividad y firmeza en 121 casos, pero en 61 asuntos se determinó la Inexistencia del acto reclamado.

Sobre el interés jurídico y legitimación, la Sala Superior reconoció ese carácter en 159 asuntos.

En otros casos, se determinó la preclusión de 49 casos. Por firma autógrafa siete. Extemporáneos, la Sala Superior declaro nueve, mientras que actos consentidos solamente dos.

Además, por irreparabilidad, solo uno. También un caso que no cumple con los requisitos, además, otro por no cumplir con requisitos legales.

El TEPJF dio dos cosos como no presentados y sin materia, uno.

Este jueves se prevé que se analice el universo de asuntos relacionado con fiscalización.