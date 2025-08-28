Califica Segob de “inaceptable”la confrontación Noroña-Alito; pide serenar los ánimos

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez al llegar a la reunión Plenaria de Morena en el Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó como “inaceptable” la confrontación ocurrida en la Comisión Permanente del Congreso entre el senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y el presidente de ese órgano legislativo, Gerardo Fernández Noroña, y pidió “serenar los ánimos” para evitar que este tipo de hechos se repitan.

“Lo que sí se necesita es que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer. (…) Y ahorita lo que tiene que hacer es serenarse los ánimos”, aseveró la encargada de la política interna del país.

Entrevistada en el marco de la Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado, Rodríguez Velázquez reconoció que la conducta exhibida por los legisladores de Morena y el PRI en la sesión es rechazada por todos los sectores, incluidos los del propio oficialismo.

“Por supuesto que la conducta de ayer es inaceptable. Nadie de aquí está de acuerdo con ese tipo de acciones”, fustigó

La funcionaria federal consideró inaceptable la violencia en cualquier término y refrendó que este gobierno está por la paz y tranquilidad del país.

“Somos un gobierno que está por la paz y también por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos como el que vimos ayer, pues no son lo que quiere la sociedad mexicana”, puntualizó.

Respecto a la relación con las bancadas opositoras, la encargada de la política interna aseguró que se mantiene un diálogo institucional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados pues consideró normal que a veces se registren este tipo de situaciones pero insistió en que la relación con la oposición se mantendrá.

“Es normal, como con cualquier grupo parlamentario. Nosotros no hemos tenido mayor tema. Entonces pensamos que vamos a salir adelante”, explicó.

En ese sentido desestimó los señalamientos del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien acusó que lo ocurrido revela “la vena autoritaria de este gobierno” y recordó las imágenes que circularon del intercambio de manotazos y empujones entre Fernández Noroña y Alito.

“Ustedes vieron las imágenes. ¿Qué le puedes agregar a lo que ya vieron? ¿Quién llevó a la persona arriba a enfrentar al presidente de la Permanente? Bueno, están muy claras las cosas”, reviró

Cuestionada sobre si se otorgará algún tipo de protección al senador Fernández Noroña, precisó que no ha existido una solicitud formal en ese sentido y aseveró que el gobierno federal privilegia la paz y la tranquilidad.