Cita Noroña a sesión en Permanente para condenar supuesta agresión; PAN no va y rechaza “revanchismos”.

Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, quien este domingo entrega la presidencia del Senado a Laura Itzel Castillo (Andrea Murcia Monsivais)

La polarización y tensión política se mantiene en el Senado y la Permanente tras la confrontación entre el morenista Gerardo Fernández Noroña y el priista, Alejandro Moreno.

A unas horas de que deje el cargo de presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña citó a una sesión de la Permanente este viernes donde según anunció el mismo, se emitirá una condena por la violencia que --según él sufrió a manos de los priistas y Alito, pero el PAN anunció que no acudirá pues recordó que el periodo de la Permanente ya terminó y no avalará actos irregulares y de “revanchismo”.

“Los temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución. En consecuencia, no asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortamos a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores”, fustigó el PAN.

En primera instancia, el PRI si acudirá aunque sustituyó a su representante ante la Permanente, Carolina Vigianno por Alejandro Moreno según informó Fernández Noroña, quien aprovechó para lanzar una provocación: “ ¿ va a venir con sus porros a golpearme?”.

Con ello, la tensión se mantiene en el ámbito legislativo donde el coordinador de Morena, Adán Augusto López también entró en escena y lanzó una puya a Alito:

“Algunos porros políticos deben de tomar cursos de autoconstrucción. A lo mejor hay que invitarlos a que vayan a Montepenex o a Oceánica”.

Adán Augusto aprovechó para evidenciar la fuerza de su mayoría en el Senado y confirmó que no se cabildeó ni se reunió con los coordinadores del PRI, PAN y MC para consensuar el respaldo a la candidatura de Laura Itzel Castillo como presidente del Senado pues recordó que Morena y sus aliados cuentan con la mayoría calificada para sacar el nombramiento solos.

“Nosotros tenemos una ventaja, (…) tenemos dos votos arriba de la mayoría calificada, entonces, pues Morena y los aliados podrán seguramente sacar adelante la propuesta”, se ufanó

SALUDOS A LA BARREDORA

En una pausa de la plenaria de los senadores de Morena que se realizó en el antiguo Senado de Xicoténcatl, en el Centro de la capital del país, Adán Augusto salió a caminar por el Callejón del 57, la calle de Tacuba y la de Donceles con el propósito de estirar las piernas después de que hace 15 días fue operado de los meniscos de una rodilla.

“¡Saludos a La Barredora!”, le gritaron en alusión a las recientes acusaciones sobre presuntos vínculos entre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena —señalado como líder de ese grupo criminal— y el propio López Hernández.

Una mueca de incomodidad y disgusto se dibujó en su rostro sobre todo por que una nube de reporteros caminaba a su lado y se percataron.

“¿Quién fue?”, preguntó incómodo a sus colaboradores quienes solo alzaron los hombros en señal de desconocimiento.

RUINDAD

En esa mismo evento un Gerardo Fernández Noroña acusaba a los medios de comunicación de “ruindad” por la cobertura mediática de su confrontación con Alito.