Duda Nacho Mier que proceda desafuero contra Alito por bronca con Noroña; “no alcanza”, dice

Ignacio Mier y Adán Augusto Adán Augusto López e Ignacio Mier, senadores de Morena, durante la sesión en el Senado. (Daniel Augusto)

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, descartó la posibilidad de que proceda el desafuero que exige el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña contra el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno pues consideró que las acciones que esgrime entre las presuntas lesiones de su colaborador, Emiliano González “no tienen la naturaleza suficiente para derivar en un procedimiento” de ese tipo como el que pide su compañero de partido.

“Yo creo que no alcanza, por su naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se le inicie un procedimiento en Cámara de Diputados, sea el inicio del juicio político o sea el desafuero”, detalló

Es decir—agregó--no es lo que determina un legislador o un grupo parlamentario sino en función de lo que presente el Ministerio Público y la Fiscalía.

Entrevistado en el marco de la Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado, el legislador morenista aclaró que la determinación para que proceda un desafuero no corresponde a un legislador ni a un grupo parlamentario, sino a lo que resuelva la Fiscalía General de la República (FGR) con base en las investigaciones y dictámenes periciales.

¿Hay condiciones para ese desafuero?

-- Yo creo que no. Habría que ver lo que determinen las investigaciones y la determinación del médico legista y no soy Ministerio Público.

Mier recordó que Moreno Cárdenas ya enfrenta un procedimiento por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos cuando fue gobernador de Campeche, y subrayó que ese caso es políticamente más grave que los hechos ocurridos en la Comisión Permanente, donde Fernández Noroña protagonizó un intercambio de empujones y manotazos con el priista, Alejandro Moreno.

“Lo que sucedió ayer es lamentable, es un retroceso en la política, pero en términos políticos es más grave lo que pasó en Campeche”, sostuvo.

En ese contexto, Mier rechazó cualquier consigna desde el gobierno federal contra Alito Moreno, para proceder a desaforarlo como acusó el dirigente tricolor.

“Eso él tiene que analizarlo con su conciencia y que le pregunten al pueblo de Campeche. Ya lo conocen, lo llevó al PRI al quinto lugar y lo tiene en vías de extinción”, apuntó.

Finalmente, el senador explicó que un eventual desafuero debe seguir un procedimiento formal en la Cámara de Diputados, previa solicitud del Ministerio Público.

“Si los desafueros tuvieran un orden, tendría que verse primero el de corrupción en Campeche. En este otro tema, la fiscalía tendrá que determinar si hay elementos para enviar la solicitud”, explicó