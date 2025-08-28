Eligen a Mariela Gutiérrez como secretaria de la Mesa Directiva del Senado

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República designó por unanimidad a quienes integrarán la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, donde la senadora Mariela Gutiérrez Escalante fue propuesta como secretaria.

Durante la plenaria de la bancada, se definió que la Mesa Directiva será presidida por la senadora Laura Itzel Castillo, mientras que Verónica CAMINO Farjat ocupará la vicepresidencia y María Martina Kantú Can se sumará también como secretaria.

Al aceptar la propuesta, Gutiérrez Escalante afirmó que la integración de cuatro mujeres en la conducción del Senado refleja un momento histórico: “Es tiempo de mujeres; no vamos a fallar y no escatimaré esfuerzo alguno para dar lo mejor de mí en beneficio de México”, expresó”.

La legisladora mexiquense y expresidenta municipal de Tecámac aseguró que trabajará para honrar al Estado de México, comprometiéndose a realizar una labor responsable y cercana: “Tengan claro que dejaré en alto el estado que represento”, sostuvo.

Por su parte, Laura Itzel Castillo destacó que la LXVI Legislatura continuará impulsando las reformas necesarias para consolidar el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, con miras a establecer un Estado Constitucional del Bienestar.

El acuerdo será sometido a votación en el pleno senatorial este jueves, con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.