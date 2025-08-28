Producción de acero Grupo Deacero alcanzó 97% de su producción de contenido reciclado, con menores emisiones por tonelada, además de utilizar energía más limpia en sus procesos

Con 97% de contenido reciclado, menor consumo de agua por tonelada que el promedio nacional y una estrategia de descarbonización al 2030, impulsa el modelo industrial más limpio, competitivo y socialmente responsable del país, reafirmando su compromiso con el bienestar social, la innovación y la economía circular

En 2024 el Grupo DEACERO consolidó su posición como el mayor reciclador de acero en México, al producir con 97% de contenido reciclado, con las menores emisiones por tonelada en Norteamérica, además de utilizar energía más limpia en sus procesos, como parte de su estrategia para reducir 56% su intensidad de emisiones de CO₂ al 2030.

Raúl Gutiérrez Muguerza, Presidente del Consejo de Administración del Grupo DEACERO, sostuvo que en un año de grandes desafíos globales y climáticos, dicho grupo empresarial reiteró su compromiso de producir con responsabilidad, generar bienestar social e impulsar una industria cada vez más limpia y circular.

“La sustentabilidad -advirtió-, no es una opción, sino el único camino posible para crecer generando valor con sentido y propósito”.

En este sentido, advirtió que con el compromiso de ser una empresa 100% mexicana que apuesta por la innovación y el cuidado del medio ambiente, más de la mitad de los productos se movilizan por ferrocarril para una mejor optimización energética, mientras la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ha contribuido con el uso cada vez más eficiente de recursos como la energía y el agua, ya que se produce cada tonelada de producto con apenas 0.58 metros cúbicos, en comparación con los 5.2 metros cúbicos del promedio nacional.

En este contexto, señaló que hacia el 2030, además de contar con la meta sectorial de descarbonización más ambiciosa (56% de reducción en emisiones de CO2 por tonelada producida), la empresa se comprometió públicamente a alcanzar un 60% de energía limpia, 11 veces la proporción actual que tiene la industria nacional.

Refirió la fundación del grupo, en 1952, por César Gutiérrez y su esposa Virginia Muguerza, la pequeña bodega en el centro de Monterrey, con una docena de trabajadores, hoy es un referente global con más de 7 mil personas colaboradoras que trabajan en tres acerías, más de 20 plantas de alambres, más de 20 centros de reciclaje y más de 70 centros de distribución para ofrecer al mercado más de 7 mil productos y soluciones en América y Europa.

Al respecto resaltó la apertura de la nueva planta de Alambres en Mexicali, Baja California y el avance en la construcción de la Acería Ramos II, en Coahuila, las cuales, son dos ejemplos del compromiso por la inversión en México.

Al cierre de 2024, además, se registró un incremento en la proveeduría local hasta 93%, un hecho sin precedente que demuestra el impacto económico en los grandes sectores de la economía y en toda la cadena de valor.

El año pasado, se invirtieron 65.7 millones de pesos en Fundación DEACERO para beneficio directo de más de 15 mil personas e indirecto de más de 27 mil, al tiempo de que el compromiso con apoyar organizaciones de la sociedad civil alcanzó a 1.2 millones de personas y se obtuvo un beneficio social que asciende a 1.63 pesos por cada peso invertido.