ICE va por uno de “Los Chapitos”; ofrece 10 mdd por Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de "Los Chapitos" que está en la mira del gobierno de EU (Archivo)

Cártel de Sinaloa — El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ofreció este jueves una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de “Los Chapitos” y líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de ‘El Chapo’ del Cártel de Sinaloa, y debería ser considerado armado y peligroso”, señala una publicación del ICE en sus redes sociales en donde apunta hacia Alfredo Guzmán como otro de sus objetivos.

De acuerdo con las autoridades de EU, Jesús Alfredo enfrenta cargos por tráfico de fentanilo en el Distrito Sur de Nueva York y por la importación ilegal de otras drogas en el Distrito Norte de Illinois.

En junio pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a “Los Chapitos”, entre ellos Jesús Alfredo, por tráfico de fentanilo y el asesinato del examarine estadounidense Nicholas Quets en octubre de 2024.

En días pasados el gobierno de Donald Trump recordó que ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”, también prófugo.

Jesús Alfredo junto con Iván Archivaldo Guzmán, hijos de “El Chapo” Guzmán, son señalados de operar en la coordinación para el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, el envío de precursores químicos de esta droga de China a México y la recaudación de ganancias para socios del Cártel de Sinaloa.

