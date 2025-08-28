Lanzan estrategia “Viernes muy mexicano” para impulsar consumo nacional

El titular de la CONCANACO-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó la nueva estrategia “Viernes muy mexicano”, un proyecto que busca fortalecer a México desde el trabajo honesto, la comunidad y la prosperidad compartida.

Viernes muy mexicano (Toma de pantalla)

La dinámica consiste en que, el último viernes de cada mes, las familias elijan productos y servicios nacionales en comercios de confianza. No se trata únicamente de descuentos, subrayó el dirigente empresarial, sino de reforzar el orgullo y el sentido de pertenencia hacia lo que se produce en el país.

Los comercios afiliados contarán con un distintivo y un código QR para que los clientes identifiquen fácilmente las promociones y los productos incluidos en la estrategia. La iniciativa pretende abarcar barrio por barrio y municipio por municipio, de manera que las familias resulten las principales beneficiadas.

A partir de este 28 de agosto se abre el registro y entrega de materiales a los negocios interesados, mientras que la primera jornada de “Viernes muy mexicano” se llevará a cabo el 26 de septiembre.

De la Torre aseguró que los establecimientos adscritos tendrán un sticker especial que los distinguirá, lo que facilitará que los consumidores reconozcan su participación.

La propuesta se enmarca dentro del Plan México, cuyo objetivo es producir más tanto para el mercado interno como para la exportación.

En palabras de los organizadores, los “Viernes muy mexicanos” son una invitación a valorar lo que se hace en México, impulsando así la economía local y el orgullo de los consumidores por los productos nacionales.