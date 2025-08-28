Lluvias intensas azotarán Oaxaca, Chiapas y Tabasco; onda de calor se expande al norte

Lluvias en México OAXACA (Arturo Pérez Alfonso /Arturo Pérez Alfonso)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se esperan lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones de distintas intensidades en más de 20 estados, debido al monzón mexicano, el avance de la onda tropical número 27 y varios canales de baja presión.

Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas de hasta 45 grados. El organismo advirtió que la onda de calor que prevalece en el sur y occidente del país comienza a expandirse este día hacia el norte, afectando a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se vigila una zona de baja presión al sur de la península de Baja California, con 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y 80% en siete días, así como otra perturbación frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

Se vigila una zona de #BajaPresión al sur de la #PenínsulaDeBajaCalifornia, con 40 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 80 % en 7 días. Y se prevé la formación de otra zona de baja presión frente a las costas del #Pacífico sur mexicano 👇 pic.twitter.com/URQsBSMJ0T — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2025

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur)

Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur) Muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche (suroeste)

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche (suroeste) Fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo

Altas temperaturas

40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxac

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxac 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento

Rachas de 50 a 70 km/h : Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche y Yucatán

Oleaje

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas occidentales de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendación

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a evitar caminar o conducir en calles inundadas, retirar objetos sueltos de balcones y ventanas, y mantenerse atenta a avisos oficiales.