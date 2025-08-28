Ministros tendremos legitimidad cuando hagamos realidad la justicia por derechos sociales: Loretta Ortiz

CDMX — El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cobrará legitimidad, tras culminar el proceso electoral, cuando los derechos sociales se vuelvan una realidad tangible en la vida de las personas, advirtió Loretta Ortiz, ministra electa que asumirá el cargo el próximo lunes.

La jueza constitucional advirtió que la gran responsabilidad con la que llegan todos esos aspirantes que fueron a las urnas y de las que salieron, en una gran mayoría de casos, como juzgadores derivado de ‘acordeones’ o ‘guías de votación’ no será resolver casos, sino transformar realidades: es esencial, dijo, conocer el pasado (los cimientos), actuar en el presente y tener esperanza en el futuro.

Durante su participación en la mesa inaugural: La Suprema Corte de Justicia de la Nación: pasado, presente y futuro, del Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, la ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que la Suprema Corte es una institución con raíces profundas, construida con el esfuerzo de generaciones de juris1tas, ministras y ministros que fueron delineando el perfil de la justicia constitucional en México.

“No obstante, el presente nos interpela con fuerza y nos obliga a demostrar con hechos que este nuevo modelo fortalece la confianza en la justicia. Somos testigos de una transformación institucional inédita: la conformación de una nueva Corte, con nueve integrantes electos democráticamente”, señaló.

Fue enfática al decir que el futuro de la Suprema Corte no está escrito aún “pues éste se construirá a partir de cada resolución, de cada voto, de cada esfuerzo por acercar el derecho a la vida de las personas. El gran reto será traducir nuestra legitimidad democrática en legitimidad social: que la ciudadanía vea en la Corte no a una institución distante, sino a una aliada en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de igualdad y dignidad”.

Lla ministra comentó que para que la renovación institucional del Poder Judicial sea exitosa no basta con cambiar de personas pues lo que se requiere son nuevas prácticas, nuevas formas de comunicación y una mayor cercanía con la gente. “La legitimidad de nuestro Tribunal Constitucional dependerá de su capacidad de adaptarse a la realidad”.

A este foro acudieron también los ministros en retiro Juan Silva Meza, expresidente de la Suprema Corte, Margarita Luna Ramos y José Ramón Cossío Díaz; los ministros en funciones, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara; y el ministro electo Giovanni Figueroa Mejía.