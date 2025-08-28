Nuevas juezas deben partir de la sororidad para acortar la brecha de género, dice ministra electa Yasmín Esquivel

CDMX — Para la ministra Yasmín Esquivel Mossa, “la sororidad es un punto de partida para el empoderamiento y crecimiento de otras mujeres en la meta de acortar la brecha de género”.

En reunión con integrantes de la Asociación de Mujeres en los Asuntos Públicos de México (AMAAPP), la ministra destacó que el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) da un gran salto y alcanza la paridad, pues en un hecho histórico, el Pleno de la Corte tendrá por vez primera una mayoría de mujeres, esto tras dos siglos de hegemonía masculina.

Refirió que la nueva generación de juzgadores deberá fortalecer la confianza institucional, garantizar la transparencia en las resoluciones, e impulsar la digitalización para reducir los tiempos procesales.

Junto a Laura Bueno Estrada, presidenta de la AMAAPP, Yasmín Esquivel se dijo consciente de la responsabilidad que asume la nueva generación de personas juzgadoras legitimados oír la voluntad ciudadana expresada en las urnas: “Tenemos en nuestras manos la transformación del Poder Judicial, la edificación de un nuevo sistema de impartición de justicia y de una nueva justicia”.

La ministra comentó que tras ese proceso de elección. hoy resulta imperativo fortalecer el Estado de derecho; un poder que administre una justicia independiente, eficaz, que garantice un acceso efectivo a todas las personas para la debida protección de sus derechos humanos.

Aseguró que algunos de los grandes retos para la nueva Corte serán: transformar el sistema de justicia en uno que verdaderamente responda a las necesidades sociales; fortalecer la confianza institucional; garantizar la transparencia en resoluciones que brinden certidumbre jurídica; e impulsar la digitalización para reducir tiempos procesales

En tanto, Laura Bueno declaró: “En la AMAAPP estamos convencidas de que fortalecer el diálogo transparente entre la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones es la clave para construir mejores políticas públicas y desarrollar el México que todas y todos queremos. Esperamos sea el inicio de más conversaciones de valor sobre el futuro de nuestro país”.