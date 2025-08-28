Participa De la Fuente en la Tercera Reunión Plenaria de Morena

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón De la Fuente, participó en la Tercera Reunión Plenaria de la bancada de Morena en la sede alterna del Senado de la República, el canciller reconoció la labor de los morenistas y el trabajo conjunto, coordinado y comprometido del cuerpo legislativo en ambas cámaras en lo concerniente a temas de la política exterior.

De la Fuente subrayó que México disfruta hoy día de una estadista de claseI mundial, con un enorme prestigio y reconocimiento en prácticamente toda la esfera diplomática. Condiciones de las que se dijo testigo al acudir a reuniones e interacciones de carácter internacional con cancillerías de otros países. El canciller recalcó que las delegaciones y representaciones mexicanas en el extranjero gozan de un gran reconocimiento y admiración, hecho debido en gran parte la presidenta.

Al abordar el tema de la relación con Estados Unidos, De la Fuente recordó los cuatro principios a través de los cuales la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido llevar las conversaciones: confianza mutua, responsabilidad compartida, coordinación sin subordinación y respeto irrestricto a nuestra soberanía. “Sobre esos cuatro principios hemos abierto la conversación y el diálogo con nuestras contrapartes estadounidenses en todos y cada uno de los temas de la agenda bilateral”, precisó el canciller, al tiempo que celebró los logros alcanzados en materia migratoria; afirmó que existe un entendimiento cada vez más armónico sobre estos cuatro principios también en temas de seguridad.

Con respecto a la red consulados en Estados Unidos, que ostenta 53 sedes, y en relación con su designación como tema prioritario por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, De la Fuente explicó que, a partir del nuevo modelo de atención consular publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SRE avanzará en la digitalización, agilización y simplificación administrativa para cumplimentar trámites con mayor celeridad y con una mejora significativa en la atención a las y los connacionales.

Asimismo, se pronunció por la defensa de los derechos de nuestros connacionales y aseveró que la Cancillería seguirá trabajando por hacer que tales garantías se respeten, expresó su desacuerdo con que la migración se criminalice y recalcó que México seguirá actuando de conformidad con las convenciones internacionales, particularmente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, todo en aras de brindar apoyo irrestricto a cada mexicano en el extranjero que lo requiera, tanto en lo jurídico como en lo diplomático.