Pide Alito a Sheinbaum dedicarse a gobernar luego que la mandataria lo calificó de “porro”por bronca con Noroña

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno encabeza la primera movilización tras el altercado con Fernández Noroña en la Permanente

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo comparó con un porro, luego del zafarrancho con Gerardo Fernández Noroña, en la Comisión Permanente y le pidió que mejor se dedique a gobernar.

Lamentó que la presidenta Sheinbaum estimule la polarización en el país con sus declaraciones sobre lo ocurrido en la Permanente y conminó a la jefa del Ejecutivo a que se ponga a gobernar o se conviertan en líder de partido o en legisladora para debatir temas partidistas.

“Las declaraciones siempre del Gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. (…) quiera participar en el trabajo político pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido y quien tiene la fundación clara, contundente de ejercer el gobierno de Estado mexicano, que se dedique a gobernar…”, reviró el dirigente tricolor

En conferencia de prensa en la sede nacional en el marco de la Reunión Plenaria de los legisladores del tricolor, Alito Moreno anunció movilizaciones sociales para frenar el autoritarismo de Morena e impedir que se consumen un régimen dictatorial como el de Venezuela.

El dirigente tricolor descartó una reconciliación con Manlio Fabio Beltrones, para recuperar la tercera fuerza política en el Senado.

Dijo que eso no interesa ya que en el PRI se requieren personajes con carácter y no patéticos y de risa.

Alito acusó falta de diálogo del oficialismo y tras acusar a Gerardo Fernández Noroña de “patán” sostuvo que los dirigentes tienen “piernas de azúcar” pues se derriten con la presión.

--¿ Adán Augusto, no sale a los medios de comunicación pero ayer fue el primero que estaba en la conferencia de prensa acompañando a Fernández Noroña, que opinión le merece?

--Adán Augusto tiene una posición timorata, no tiene la coordinación de su bancada, ¡está enamorado… de la política!, ironizó sobre la supuesta relación que le achacan con la senadora Andrea Chávez

Acompañado de sus coordinadores en la Cámara de Diputados y Senado, el dirigente tricolor criticó que Morena busque desaforarlo con pruebas fabricadas e inverosímiles cuando a sus narcopolíticos que se han señalado y exhibido no los quiere tocar ni con el pétalo de una investigación.

“hay denuncias sobre sus narcopolíticos, hay videos y nada, ni una investigación pero a mí quieren desaforarme”, reviró

Alito desafío que no lo van a callar ni se arrodillará ante el poder y aseguró que se tiene que respetar y escuchar a la oposición.

“No nos vamos a esconder ni a ocultar, estamos echados para adelante”, retó