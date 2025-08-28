Profeco y Canirac firman acuerdo en favor de los comensales

El acuerdo pretende sentar las bases de protección a las personas consumidoras e impulsar una cultura de buenas prácticas en el rubro de restaurantes.

Durante un evento realizado en el Centro Banamex, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) firmaron este jueves un acuerdo colaborativo que pretende sentar las bases de protección a las personas consumidoras e impulsar una cultura de buenas prácticas en el rubro de restaurantes.

Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, subrayó que este pacto seguirá dos ejes fundamentales: el primero es el diseño y difusión del Decálogo para verificación de restaurantes; el segundo es el Decálogo de Derechos de las Personas Consumidoras, que ampara a las personas consumidoras al informales sobre sus derechos: precios claros, productos de calidad y atención sin discriminación.

Estos dos aspectos serán acompañados de esfuerzos coordinados de información, capacitación y difusión pensados para que el sector opere de manera responsable y respete los derechos de los consumidores.

Por su parte, Ignacio Alarcón, presidente nacional de la Canirac, resaltó la presencia de presidentes y delegaciones de todo México, quienes difundirán el mensaje a sus representados para seguir de cerca los decálogos. “Este acuerdo representa un paso firme para avanzar en la consolidación de un sector restaurantero responsable, competitivo y cercano a las necesidades de los consumidores”, aseveró.