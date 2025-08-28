Rosa Icela Rodríguez insta a la bancada morenista del Senado a defender la 4T

Rosa Icela Rodríguez en el Senado

Durante la Tercera Plenaria de Morena, celebrada en la sede alterna del Senado, la Antigua Casona de Xicoténcatl, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, pidió a las y los legisladores mantenerse unidos ante la embestida de quienes buscan frenar los avances de la Cuarta Transformación, al tiempo que expresó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por encaminar la administración federal hacia un clima de plena gobernabilidad, aquello que definió como un entorno en el que la población puede realizar sus actividades de manera normal, expresarse y manifestarse, profesar la religión de su preferencia, participar libremente en procesos electorales y contribuir a la democracia del país; “Hoy, como nunca antes, experimentamos en México absoluta libertad de expresión, no se persigue a nadie por sus ideas y hay cero censura y cero represión”.

La funcionaria federal aseveró que México goza de un liderazo fuerte y capaz de trazar un rumbo que ponga fin a “olvidos, rezagos y ocurrencias del pasado”. A propósito, elogió la honestidad y valentía de CSP, de quien afirmó “se levanta todos los días muy temprano para revisar los asuntos más relevantes con su Gabinete, y que recorre pueblos y comunidades los fines de semana para supervisar avances de obras y programas”.

A decir de la titular de Segob, “Nuestra Presidenta no para, vence al cansancio y a las críticas con trabajo, y más trabajo diario. Y también por eso tiene el respaldo de millones de mexicanas y mexicanos”.

Asimismo enfatizó que la Cuarta Transformación ha generado una revolución de conciencias, una sociedad cada vez más informada, politizada y participativa en la vida pública que demostró tal convicción al acudir a las urnas en la elección del nuevo Poder Judicial.

Finalmente, al señalar la vital importancia del trabajo del Senado en aras de la concreción de los cambios legislativos necesarios, agradeció a los legisladores, pues “sin su empeño y compromiso con la transformación esto no hubiera sido posible”, Rosa Icela Rodríguez subrayó que las y los senadores siguen demostrando con hechos que son un grupo parlamentario del pueblo, que trabaja para el pueblo y que pertenece al pueblo.