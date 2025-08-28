Seguiremos siendo la voz que defiende al pueblo: Guillermo Valls Esponda

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda, encabezó la ceremonia conmemorativa del 89 aniversario de este órgano de justicia. En el mismo evento, Valls Esponda entregó reconocimientos a 80 personas trabajadoras que cumplieron entre 10 y 40 años de servicio.

“Hoy no solo conmemoramos nuestra historia”, señaló el magistrado presidente, “sino que honramos el compromiso de quienes han dedicado su vida a fortalecer esta noble labor”.

Agregó que seguirán siendo la voz que defiende al pueblo, garantizando la impartición de justicia con equidad, porque al hacerlo contribuimos a la confianza ciudadana en sus instituciones.

Ante la presencia de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior, de las Salas Regionales en la Ciudad de México y en otras entidades federativas vía remota, así como de los titulares de las áreas administrativas y especializadas del Tribunal, se entregaron reconocimientos a 80 trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Se reconoció por 10 años de servicio, entre otros trabajadores y trabajadoras del TFJA, al magistrado de Sala Superior Julián Alfonso Olivas Ugalde. Por 35 años de laborar en el Tribunal, se reconoció a Ernesto León, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Destacaron los reconocimientos por 40 años de servicio en la institución entregados para el magistrado de Sala Regional Avelino Carmelo Toscano Toscano y a José Pedro Fermín Zacaula Justo, quien se ha desempeñado como archivista.

Guillermo Valls Esponda hizo finalmente un recuento de los logros de los últimos años y señaló: “Entre nuestros hitos destacan la profesionalización de la función jurisdiccional, la incorporación de perspectivas en derechos humanos y la modernización tecnológica para agilizar procesos. Hemos logrado acercar la justicia a todos los rincones del país, consolidando una red de salas y tribunales que garantizan acceso efectivo a la defensa legal”.