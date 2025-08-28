Sheinbaum condena agresiones en el Senado y acusa al PRIAN de autoritarismo

La presidenta de México se refirió a los hechos ocurridos en la sesión parlamentaria del Senado de la República, donde el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, agredió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Enfrentamiento en senado de la república (Toma de pantalla)

El incidente comenzó tras un desencuentro por los tiempos de participación en la sesión, que Noroña había cerrado sin dar paso a una ronda previamente acordada. Alito Moreno lo encaró y, después de la entonación del himno nacional, volvió a enfrentarlo con empujones que lo arrastraron casi hasta la salida de la Cámara, en medio de la tensión política que en las últimas semanas ha marcado la relación entre oficialismo y oposición.

La mandataria calificó lo ocurrido como “una escena autoritaria”, y cuestionó la postura de la oposición:

“Ellos dicen que somos un gobierno autoritario, pero su actitud es eso. Lo que pasó muestra lo que son: un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado o debatido. Es muy lamentable”, expresó.

También aseguró que sí existen condiciones para legislar y llamó a los senadores a tranquilizar los ánimos para poder avanzar en los trabajos legislativos.

En cuanto al supuesto cerco mediático denunciado por Moreno Cárdenas, la presidenta negó que su gobierno persiga a la oposición y sostuvo que “México es un país de libertades”, agregando que el dirigente priista no conseguirá muchos seguidores con actitudes como la mostrada en el Senado.

La titular del Ejecutivo también condenó la agresión al trabajador del Senado, Emiliano González, quien resultó golpeado durante la trifulca, y reafirmó su respaldo tanto a él como a Fernández Noroña:

“Estamos en contra de la agresión que sufrió Gerardo Fernández Noroña y del empleado que fue golpeado en el piso. Tienen nuestro apoyo”.

Finalmente, celebró el nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de la Cámara de Senadores, destacando que es hija del ingeniero y luchador social Heberto Castillo:

“Es hija de un gran luchador social y un gran ingeniero, y ella también lo es”.