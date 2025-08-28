TEPJF garantizó la paz social con legitimación del voto ciudadano para elegir a personas juzgadoras: Mónica Soto

CDMX — El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) garantizó la paz social al resolver todos los medios de impugnación interpuestos tras la jornada del 1 de junio cuando se eligieron 881 cargos de jueces de Distrito, magistrados de Circuito y ministros de la Corte, quienes resultaron ganadores de un universo de 3,423 aspirantes que se registraron a los comicios para reestructurar, por primera vez, al Poder Judicial de la Federación (PJF) con el voto ciudadano, cuyo proceso concluyó este jueves, dijo la magistrada presidenta del órgano jurisdiccional, Mónica Soto Fregoso.

En la última sesión del TEPJF en la que se resolvieron todos los medios de impugnación, Soto Fregoso dio un mensaje de cierre, en el que aseguró que, sin duda, las personas que rendirán protesta han sido elegidas por la voluntad ciudadana, pese a la inconformidad de decenas de candidatos que acusaron el usos de ‘acordeones’ por el cual se designaron los cargos en disputa para aspirantes presuntamente cercanos a la llamada 4T.