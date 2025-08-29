“Alito” Moreno pide protección a Segob; Sheinbaum responde que se evaluará su riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este viernes que se dará trámite a la petición de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) su incorporación al mecanismo de protección federal tras denunciar amenazas en su contra.

Alito acusó que la protección de los gobiernos de Morena con las organizaciones criminales, los han convertido en un narco gobierno.

Sheinbaum explicó que, al igual que en otros casos, esta medida debe pasar por un análisis de riesgo para determinar si se justifica la asignación de seguridad. Subrayó que el mecanismo está abierto no solo a políticos y funcionarios, sino también a integrantes de la sociedad civil.

La solicitud de Moreno se da luego de un enfrentamiento con el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y su colaborador Emiliano González González, a quienes acusó de haberlo amenazado tras un altercado en la Comisión Permanente.

En su cuenta oficial de la red social X, el líder priista compartió un documento sellado por la Secretaría de Gobernación en el que se identificó como “ciudadano defensor de los derechos humanos”. En su mensaje, acusó intimidación y persecución política:

“En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto. No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados”, escribió.

El Mecanismo de Protección de la Segob tiene como objetivo resguardar a periodistas y defensores de derechos humanos que enfrentan agresiones por su labor. La solicitud de Moreno ha generado polémica, pues en el pasado el dirigente declaró que “a los periodistas hay que matarlos de hambre”.