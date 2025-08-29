Detienen en Guerrero a Gabriel “N”, uno de los más buscados por EU

Detenido Gabriel "N": (SSPC)

Fue detenido Gabriel “N”, uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.

Tras cooperación internacional, autoridades identificaron que la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec, era la zona de movilidad de Gabriel “N”, que contaba con orden de extradición.

El sujeto es señalado de un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, por lo que los agentes de seguridad se trasladaron al sitio.

Al realizar recorridos de seguridad, ubicaron a una persona que coincidía con las características de este sujeto, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y lo detuvieron.