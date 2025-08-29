En 2024 descendió avance educativo entre alumnos de 18 a 24 años, revela estudio

Lectura, uno de los pendientes en la enseñanza que registran rezagos (Archivo)

Rezago — Un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) sobre el nivel educativo en el país, reveló que el avance educativo de los estudiantes mexicanos de 18 a 24 años disminuyó del 72 % en 2016 al 67 % en 2024, donde destacó como uno de los principales problemas el rezago en la lectura.

El estudio refriere que en el periodo citado los jóvenes que alcanzaron menor escolaridad que sus padres, conocidos como movilidad educativa descendente, aumentaron del 18 % al 21 %. En este contexto, un 33 % de los jóvenes no logró superar la escolaridad de sus padres en 2024, a pesar del aumento general de la escolaridad promedio, refiere el análisis.

Entre los factores que inciden en la brecha educativa son las transferencias gubernamentales, que han mostrado una reducción en los hogares más vulnerables. Según el CEEY, los hogares conformados por padres con menor educación recibieron el 50 % de los apoyos educativos en 2016. La cifra cayó a 25 % en 2024.

El análisis, que se apoya en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asegura que un problema creciente es el aumento del analfabetismo funcional en países de Latinoamérica.

Sobre esta situación, Noé Abraham González Nieto, doctor en Innovación Educativa del TEC de Monterrey, señaló que el analfabetismo funcional ocurre cuando las personas, pese a saber leer y escribir no comprenden la información ni un significado que les permita tomar decisiones.

ESTUDIOS

El también colaborador en investigación y docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que “este analfabetismo limita el desarrollo académico y profesional porque impide dar seguimiento a información compleja, y abre la puerta a la desinformación (...) nos lleva a sociedades que son convencidas por mentiras, y por no saber analizar críticamente la información”.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refieren que en 2016, el 3.3 % de la población nacional entre 25 y 64 años nunca asistió a la escuela, mientras que el 11.3 % tenía la primaria incompleta, limitando así sus oportunidades educativas. Además, destaca que la esperanza de escolaridad a nivel nacional aumentó levemente de 13,4 años en 2022 a 13,5 años en 2024.

Este problema se refleja en que niños de quinto y sexto grado leen al nivel de alumnos de primero o segundo de primaria, además de no comprender lo que leen, según el estudio del CEEY.

En tanto, Luis Chiba Ramayoni, vicepresidente ejecutivo de Kumon México y director ejecutivo de Kumon Sudamérica, advirtió que es probable que siete de cada 10 niños que estudian el nivel básico en la actualidad sean analfabetos funcionales en diverso grado a futuro, lo que mermará su desarrollo profesional.

REZAGO

“México muestra un mayor rezago en lectura, donde está un grado debajo de América Latina”, destacó Chiba Ramayoni.

El Módulo sobre Lectura (MOLEC) del INEGI revela que dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel mínimo de aprendizaje en matemáticas, y cerca de la mitad no lo hace en ciencias y lectura.

Además, las habilidades lectoras del 55,4 % de los alumnos de bachillerato se consideran “insuficientes o elementales”, y sólo el 12 % muestra comprensión adecuada. Dichas cifras se ubican entre las más bajas a nivel mundial, agregó la información.

A nivel mundial, la UNESCO estima que más de 754 millones de adultos mayores de 15 años carecen de habilidades básicas de lectura y escritura, siendo dos tercios de ellos mujeres; en México, según el INEGI, la cifra alcanza el 4,7 % de la población.

La Crónica de Hoy/2025